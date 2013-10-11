إيران تعتقل شبكة من المثليين وعبدة الشيطان

طهران – (خاص) من بلقيس دارغوث

أعلنت إيران اعتقال "شبكة من المثليين وعبدة الشيطان" في مدينة كرمان شاه الحدودية مع العراق. ومن بين المحتجزين أجانب وعراقيين، وفق ما كشف بيان للحرس الثوري موضحاً أنّ 8 من المعتقلين متزوجون من بعضهم البعض.

واقتحم الحرس الثوري قاعة كانت استأجرتها المجموعة للاحتفال بعيد ميلاد، حيث كانوا يرقصون على أنغام الموسيقى.

ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية نقلاً عن مصدر داخلي أنّ الاقتحام تم الثلاثاء الماضي، حيث كان 80 شخصاً - معظمهم إيرانيون - يحتفلون. ولفت المصدر إلى أنّ بعضهم كان مستقي الميول الجنسية أما البعض الآخر فكان مثلياً.

وكان 17 منهم على الأقل يرتدون أساور بلون قزوس القزح (شعار المثليين) ويضعون الماكياج ويمتلكون أوشمة على أجسادهم، قبل أن يتم نقلهم إلى مكان مجهول.

وأقدم عدد من عناصر الحرس الثوري على تصوير المتورطين بالهواتف المحمولة، لكن تمت مصادرة هواتفهم لاحقاً خوفاً من تسريب الصور.

وينص القانون في إيران على معاقبة المثليين والمتحولين جنسياً، وقد تصل العقوبة للموت أو السجن لفترات طويلة، في حين يتم نفي البعض الآخر. ونشطت قوات الباسيج مؤخراً في ملاحقة المثليين واعتقالهم ومعاقبتهم.