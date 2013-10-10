أمير سعودي يعد بتوظيف المرأة في الحرس الوطني

السعودية - صرَّح نجل العاهل السعودي الأمير متعب بن عبد الله آل سعود إن الحرس الوطني السعودي يعتزم تجنيد المرأة باستحداث أقسام نسائية.
وقال الأمير متعب وزير الحرس الوطني لوسائل الإعلام خلال افتتاحه مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أمس الأربعاء، إن دراسة تجنيد المرأة السعودية في الحرس الوطني تم تقديمها في فترة سابقة.
وتمنَّى الابن الثالث من أبناء الملك عبد الله أن يتحقق إدخال المرأة في سلك الحرس الوطني في أقرب فرصة.
وتعاني المرأة السعودية أزمة بطالة حادة تُقدر بأكثر من 35 بالمئة، وفقاً لأخر إحصاء رسمي.
ومؤخراً دخلت المرأة السعودية السلك العسكري بتعيين 100 مفتشة برتب عسكرية في مختلف مناطق المملكة لمرافقة فرق الدهم التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة في مارس/آذار الماضي.
وكانت المرأة السعودية قبل القرار الجديد ممنوعة من التعيين في الشرطة أو القوات المسلحة لأن ذلك يعتبر اختلاطاً.