محكمة أردنية ترفض محاكمة "غوغل" في جلسات سرية

عمّان ـ ردّت محكمة العدل العليا الأردنية دعوى مواقع الكترونية محجوبة بموجب قرار من مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، من حيث الموضوع، والدعوى أقيمت بحق الدائرة، فيما رفضت محكمة بداية جزاء عمّان طلباً لمحرك البحث "غوغل" بإجراء محاكمتها بشكل سرّي، بعيداً عن الجمهور، في قضية حرّكها ضدّها نشطاء أردنيون على خلفية رفضها رفع مقطع فيديو مسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم).

محكمة العدل العليا سوّغت قرارها بأنّ دائرة المطبوعات ملزمة بتطبيق القانون، وبأنّ المواقع المحجوبة تبلغت بقرار تصويب أوضاعها بواسطة النشر في الصحف، وبهذا باتت ملزمة بالترخيص استناداً إلى أحكام القانون.

يذكر أنّ عدد المواقع الإلكترونية التي التزمت بالترخيص وفقاً لقانون المطبوعات المعدّل لم يتجاوز 137 موقعاً من أصل 410 موقع، فيما تمّ حجب حوالي الثلاثمائة موقع إخباري غير مرخص بقرار من مدير المطبوعات والنشر.

وفي المقابل، قال عادل سقف الحيط، والذي يمثل "المشتكي بالحق العام" في محكمة بداية جزاء عمّان، بما يتعلق بطلب "غوغل"، "إلى إنّه تمّ التقدّم بطلب إلى رئيس المحكمة بعقد جلسات المحاكمة بشكل سرّي دون حضور الجمهور، الأمر الذي رفضه القاضي".

وأضاف أنّ المحكمة دحضت طلب المحامي الذي تقدم بطلب السرية بقولها، إنّ "الصحافة حرّة في مجتمع ديمقراطي، وأنّ من حق الجمهور العام متابعة القضية للوصول للمعلومات، في الوقت الذي استخدمت فيه شركة غوغل وسائل علنية لنشر الفيلم المسيء".