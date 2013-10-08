صور.. أمير عربي يدفع نصف مليون دولار لمقابلة فنانة لـ15 دقيقة

إرم – (خاص)

أبدى أمير عربي استعداده لدفع مبلغ نصف مليون دولار مقابل اجتماعه بالممثلة كريستين ستيوارت بطلة فيلم "12.12.12" الذي عرض في مهرجان "تورنتو" السينمائي.

وأكد الخبر منتج الفيلم هارفي وينيستون، الذي تحدث خلال ترويجه للفيلم ضمن فعاليات المهرجان السينمائي طلب أحد الأمراء مقابلة البطلة مقابل مبلغ كبير من المال يبلغ 500 ألف دولار لمدة 15 دقيقة، وقال هارفي "أمير من الشرق الأوسط أراد رؤية كريستين ستيوارت، ولو للحظة، وخاطبني لهذه الغاية".

وأعلن هارفي أنه نقل بدوره الطلب إلى الممثلة كريستين ستيوارت أن الأمير يطلب رؤيتها، حيث أجابت بالسؤال "كم؟!"، وبعدها التقت وينستون الأمير العربي واتفقا على الاجتماع في مكان معين، إذا تبرع الأمير بمبلغ 500 ألف دولار لضحايا إعصار ساندي.

واختتم المنتج هارفي أن الأمير وافق على طلبات كريستين وقابلته بالفعل لمدة 15 دقيقة فقط، مقابل نصف مليون دولار.