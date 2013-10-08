فيديو: حاج هندي توفي أثناء الطواف بإحرامه

من عبدالله دقامسة
أظهر مقطع فيديو وفاة حاج – قيل إنه- من الجنسية الهندية أثناء الطواف في الحرم المكي الشريف.
ويُسمع في مقطع الفيديو أحد الموجودين يقول "توفي (إنا لله وإنا إليه راجعون)".
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بعض معارف الحاج المتوفى يؤكد أنه ظل منذ شبابه لمدة تزيد على الخمسين عاماً يدخر من أمواله ليحج إلى بيت الله الحرام.
من عبدالله دقامسة
أظهر مقطع فيديو وفاة حاج – قيل إنه- من الجنسية الهندية أثناء الطواف في الحرم المكي الشريف.
ويُسمع في مقطع الفيديو أحد الموجودين يقول "توفي (إنا لله وإنا إليه راجعون)".