فيديو: حاج هندي توفي أثناء الطواف بإحرامه

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بعض معارف الحاج المتوفى يؤكد أنه ظل منذ شبابه لمدة تزيد على الخمسين عاماً يدخر من أمواله ليحج إلى بيت الله الحرام.