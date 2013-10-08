لصوص يحاولون اغتصاب امرأة بعد إصابة زوجها في الإسكندرية

القاهرة - (خاص) من أحمد مرسى

أنقذت استغاثة امرأة نفسها من براثن 3 لصوص قبل اغتصابها لتنقذها سيارة شرطة تتفقد الحالة الأمنية بمطقة العامرية بالأسكندرية، عقب اختطافها عند عودتها بصحبة زوجها وطفلتها من زيارة لأحد الأقارب بالقاهرة والاعتداء على زوجها وتركه وطفلتهما بالشارع، وتمكن أحد اللصوص من الهروب.

وفي تفاصيل الجريمة أنه أثناء سير الرائد كريم شوقي الضابط بقسم شرطة العامرية لتفقد الحالة الأمنية بمدخل الإسكندرية استرعى انتباهه سماع صوت إستغاثة من داخل سيارة هيونداي جيتز بيضاء اللون، وعلى الفور قام الضابط بمحاولة اعتراض طريق السيارة لاستطلاع الأمر فقام سائقها بالهروب فتمت مطاردة السيارة لمسافة 40 كيلو مترا وأثناء ذلك قام أحد الركاب بالنزول ممسكا سلاحا ناريا في يده فتمت الاستعانة بسيارة شرطة من خلال الاتصال باللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الأسكندرية الذي أمر بغلق مداخل المدينة.

ومن خلال الطوق الأمني وتمكن رجال الأمن من القبض على السيارة بعد اعتراض سيارات الشرطة لها تبين أن بداخلها نيرة حمادة فاروق 31 سنة، وأن السيارة خاصة بها وأثناء عودتها من القاهرة بصحبة زوجها وطفلتها ريماس 6 سنوات اعترض طريقها 3 لصوص يحملون الأسلحة النارية والآلية وطلبوا الترجل من السيارة لسرقتها.

وعند تنفيذ طلبهم طلب أحد اللصوص اصطحاب الزوجة لاغتصابها وحاول الزوج مقاومتهم فتعدوا عليه بطلقة نارية أصابت قدمه لشل حركته وقاموا باختطافها وهربوا مما دفعها للصراخ والاستغاثة بالمواطنين، وتبين أن المتهم الأول يدعى جابر عبد الهادي حماد 34 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقات بالاكراه وهارب من 23 حكم سجن في قضايا فرض سطوة وسرقة، وسليم نبيل قايد محمد 34 سنة عاطل وهارب من 12 قضية سرقة ومشاجرات وقتل.

وبمواجهتهما اعترفا بأن شريكهما الهارب هو غدار محمد فهيم 29 سنة الشقي خطر سرقات بالاكراه والهارب من الإعدام أثناء ثورة يناير عند اقتحام السجون، وعلى الفور تم توجيه سياره إسعاف لنقل الزوج إلى المستشفى وتحويل المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهما ومحاولة القبض على المتهم الهارب.