تركيا تلغي حظرا على الحجاب في مؤسسات الدولة

أنقرة ـ ألغت تركيا الثلاثاء حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة منهية بذلك قيودا مفروضة منذ عشرات السنين في اطار مجموعة من الاصلاحات لدعم الديمقراطية.

ويرجع الحظر إلى نحو 90 عاما إلى الوراء في الأيام الأولى لقيام الجمهورية التركية وحرم نساء كثيرات من العمل في القطاع العام لكن العلمانيين يرون في قرار إنهاء الحظر دليلا على أن لحكومة أنقرة أجندة اسلامية.

ونشرت الأحكام الجديدة التي لن تطبق على القضاء أو الجيش في الصحيفة الرسمية ويبدأ سريانها على الفور في الدولة التي تقطنها غالبية مسلمة لكن دستورها علماني.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ على تويتر "أصبح النظام الذي كان يتدخل رسميا في حرية الملبس وأسلوب الحياة - وكان مصدرا لعدم المساواة والتمييز والظلم بين أفراد شعبنا - شيئا من الماضي."

والجدل المثار حول الحجاب هو في قلب التوترات بين النخب الدينية والعلمانية ويمثل صدعا في الحياة العامة في تركيا.

ويرى منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وله جذور اسلامية يسعى للتخلص من الأسس العلمانية للجمهورية التركية التي أقامها مصطفى كمال اتاتورك عام 1923 على أنقاض الامبراطورية العثمانية.

بينما يقول أنصار اردوغان خاصة في منطقة الأناضول المحافظة إنه يعيد فقط التوازن ويعيد حرية التعبير الديني للأغلبية المسلمة.

ويجيء إنهاء الحظر المفروض على الحجاب في إطار مجموعة من القرارات لدعم الديمقراطية كشف عنها اردوغان الاسبوع الماضي. وكان الحظر قد فرض في مرسوم حكومي عام 1925 حين طبق اتاتورك مجموعة من الاصلاحات كان

القصد منها منع موظفي الدولة من ارتداء ملابس لها مدلول ديني واضح.