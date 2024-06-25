السادن الجديد.. عبدالوهاب الشيبي يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة (فيديو)
أعلنت عائلة الشيبي في السعودية، الاثنين، تسليم مفتاح الكعبة المشرفة لأكبر أبنائها حالياً الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي.
وتسلم السادن الجديد مفتاح الكعبة وباب التوبة ومقام النبي إبراهيم من الشيخ عبدالرحمن الشيبي الابن الأكبر للسادن السابق الدكتور صالح الشيبي.
وستكون أولى مهام السادن الجديد عبدالوهاب الشيبي تسليم ثوب الكعبة واستبداله مطلع شهر محرم من العام الهجري الجديد.
وفي أول تعليق له قال عبدالوهاب الشيبي: "جرت العادة على تسليم مفاتيح الكعبة لأكبر فرد في العائلة سناً، ونسأل الله التوفيق والعون في هذه المهمة، تحت قيادة خادم الحرمين وولي العهد".
وقال أحمد الشيبي وهو حفيد السادن الراحل: "تم اليوم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة بعد اليوم الثالث من عزاء جدي وحبيبي صالح زين العابدين الشيبي".
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس": "تم تسليم المفتاح لأخ جدي عبدالوهاب زين العابدين الشيبي وهو كبير عائلة الشيبي بعد صالح زين العابدين الشيبي".
ويعتبر عبدالوهاب الشيبي السادن رقم 78 للكعبة المشرفة في العهد الإسلامي، ورقم 110 منذ انطلاق مهنة السدانة قبل 16 قرناً على يد قصي بن كلاب، الجد الرابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وكان الدكتور صالح كبير عائلة الشيبي، قد توفي، السبت، عن عمر ناهز 79 عاماً، تزامناً مع انتهاء موسم الحج الأخير، وأحدثت وفاته حالة من الحزن في المملكة.
وتعدّ سدانة الكعبة المشرفة، أشرف مهنة في العالم الإسلامي إلى جانب السقاية والرفادة، ويحجب صاحب السدانة الكعبة المشرفة ويكون الوحيد الذي بيده مفتاحها ليفتح بابها للناس ويغلقه.
ويكون السادن مسؤولاً عن كل ما يتعلق بشؤون الكعبة المشرفة من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.