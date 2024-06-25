السادن الجديد.. عبدالوهاب الشيبي يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة (فيديو)

ويعتبر عبدالوهاب الشيبي السادن رقم 78 للكعبة المشرفة في العهد الإسلامي، ورقم 110 منذ انطلاق مهنة السدانة قبل 16 قرناً على يد قصي بن كلاب، الجد الرابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وكان الدكتور صالح كبير عائلة الشيبي، قد توفي، السبت، عن عمر ناهز 79 عاماً، تزامناً مع انتهاء موسم الحج الأخير، وأحدثت وفاته حالة من الحزن في المملكة.

وتعدّ سدانة الكعبة المشرفة، أشرف مهنة في العالم الإسلامي إلى جانب السقاية والرفادة، ويحجب صاحب السدانة الكعبة المشرفة ويكون الوحيد الذي بيده مفتاحها ليفتح بابها للناس ويغلقه.

ويكون السادن مسؤولاً عن كل ما يتعلق بشؤون الكعبة المشرفة من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.