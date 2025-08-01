جامعة عراقية تناقش رسالة طالبة قضت بحريق الكوت (صور)

نظَّمت جامعة البصرة العراقية، جلسة مناقشة رسالة ماجستير لطالبة قضت، قبل نحو أسبوعين، في حريق مروع بمركز تسوق في مدينة الكوت، خلَّف 61 قتيلاً.

وتكفل أحد أعضاء اللجنة، بتمثيل الطالبة الراحلة، رغد سعدون وادي الغرباوي، في مناقشة رسالتها التي جهزتها قبيل وفاتها حول الترجمة بين الإنجليزية والعربية.

كما وضعت صورة الطالبة الراحلة في قاعة المناقشة، وسط أجواء مؤثرة خلال نقاش اللجنة الجامعية تفاصيل البحث الذي أعدته رغد، وقدمه بدلاً عنها أستاذها المشرف على رسالتها، كاظم العلي، أستاذ اللسانيات والترجمة في جامعة البصرة.

وقال العلي إن طالبته الراحلة تناولت في دراستها، مقدمات المترجمين في الترجمات من الإنجليزية إلى العربية، ومنحت تقدير الامتياز لما تتمتع به الرسالة من رصانة علمية على مستوى الشكل والمضمون.

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ونشر علوان وادي، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة من داخل قاعة مناقشة رسالة ابنته في جامعة البصرة، وظهرت فيها صور رغد التي وصفها بالشهيدة.

وأثارت الصورة موجة حزن واسعة تلقى خلالها الأب وعائلة رغد سيلاً من عبارات المواساة والتعاطف، ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن الحريق الذي خلف 4 ضحايا من عائلة رغد من بين 61 قتيلاً.

واندلع الحريق، مساء يوم 16 يوليو الماضي، المنصرم في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، وحوصر المتسوقون والعاملون في طوابق المبنى الخمسة، لعدم وجود مخارج طوارئ، ومعدات إطفاء وإنقاذ كافية.

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وأعلن العراق الحداد العام 3 أيام على ضحايا الحريق، بينما طالت التحقيقات مسؤولين حكوميين وإدارة المركز التجاري وملاكه، فيما اضطرت السلطات الصحية لفحوصات الحمض النووي لتحديد هوية بعض الضحايا الذين تفحمت جثثهم.