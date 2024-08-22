أعلن الفنان المصري محمد فؤاد عن مبادرته للصلح مع الطبيب صاحب واقعة الاعتداء داخل مستشفى عين شمس التخصصي، والتي تصدرت حديث نشطاء مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وتحدث محمد فؤاد عن أزمته مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي صاحب الواقعة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مبادرا بالصلح قائلا: "أي حاجة لوجه الله متسامحين فيها، والدكتور مصطفى أخ عزيز وراجل ومواطن مصري، وزي ابني أو زي أخويا الصغير، وفككوا من هري السوشيال ميديا".

وفي السياق ذاته، شن نقيب الأطباء المصريين هجوما على نقابة "الموسيقيين" على خلفية تصاعد أزمة الفنان محمد فؤاد وشجاره مع طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.

واعتبر الدكتور أسامة عبد الحي أن نقابة الموسيقيين تسرعت في بيانها الذي أدان الطبيب في الواقعة، وناصرت فؤاد بصفته عضوا بها بغير وجه حق، مشيرا إلى أن ما حدث يعد تعديا مرفوضا من الفنان على أحد أفراد الأطقم الطبية.

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وقال عبد الحي في تصريحات تلفزيونية إنه يرفض أن يُسْتَدْرَج إلى معركة مع نقابة المهن الموسيقية، لكن هذا لا يمنع حقيقة أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، في أثناء تأدية عملهم، تتنافى مع دولة القانون، على حد تعبيره.

وشدد على أن أي اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودي بحياة بعضهم.

واختتم نقيب الأطباء قائلا "الموضوع في يد مستشفى عين شمس التخصصي والطاقم الطبي الخاص بها، وتوجد تفاصيل لا أرغب في التطرق إليها، ويجب أن نترك القانون يأخذ مجراه الطبيعي".