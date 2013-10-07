رجل أعمال سعودي يشتري نادياً رياضياً إسبانياً

الرياض- يسعى رجل أعمال سعودي إلى شراء نادٍ إسباني مغمور والمفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

ويجري الفريق القانوني لرجل الأعمال السعودي فهد الهشبول مفاوضات تعمل على إنهاء التفاصيل التعاقدية مع الطرف الإسباني لإنهاء الصفقة واستحواذ الهشبول على ملكية الأسهم.

ويبقى اسم النادي الإسباني المغمور غير معروف، إذ يتكتّم الفريق القانوني على طرح الاسم، في حين أكد "الهشبول" الخبر باستقباله التهاني على حسابه في موقع "توتير" للتواصل الاجتماعي من خلال تغريدة أطلقها اليوم الإثنين يشكر من خلالها المهنئين.

وسبق أن استحوذت شركات وشخصيات عربية عدة؛ وخصوصاً الخليجية منها على أندية أوروبية، أبرزها استحواذ الشيخ الإماراتي مالك منصور بن زايد آل نهيان على نادي مانشستر سيتي بطل إنكلترا، في حين تملك شركة قطرية نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وكان الأمير السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود قد اشترى 50 بالمئة من أسهم شيفيلد يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإنكليزي لكرة القدم.

هذا فضلاً عن عقود رعاية مهمة للشركات الخليجية، وأبرزها رعاية شركة "طيران الإمارات" لنادي أرسنال الإنكليزي وملعبه المسمى "إستاد الإمارات" في لندن، ورعاية مؤسسة "قطر فاونديشن" لنادي برشلونة الإسباني.