صحيفة سعودية تهاجم المغنية شمس وتصفها بالفاشلة

الرياض - نعتت صحيفة سعودية، الأحد، الفنانة الخليجية شمس بـ "الفاشلة" وأنها "لم تقدّم خلال مسيرتها أي أغنية تجعلها تستحق لقب فنانة" يأتي ذلك على خلفية دعم شمس لمطالب النساء السعوديات في قيادة السيارة.

واعتبرت صحيفة الرياض السعودية أنّ حملة 26 أكتوبر" الداعية لقيادة المرأة السعودية للسيارة شأناً داخلياً خاصاً بالمجتمع السعودي "ولا يحق لأحد لا ينتمي لهذه البلاد أن يتدخل فيه، خاصة ممّن لا وزن لهم ولا تأثير مثل الفنانة شمس الكويتية التي تجرّأت على تقديم أغنية سيئة - كالعادة- تعلن فيها تأييدها لحق المرأة السعودية بقيادة السيارة.

وتعقيباً على زعم الصحيفة أنّ المغنية شمس؛ كويتية، تصفحت "إرم نيوز" موقع ويكبيديا الذي اعتبر أنها سعودية الأصل وكويتية المنشأ، ونسبها إلى أب سعودي وأم كويتية، وهي من مواليد حفر الباطن شمال شرق المملكة العربية السعودية.

واعتبرت الصحيفة أنّ أغنية "من حقنا نسوق" محاولة يائسة منها لجذب الأضواء ناحيتها بعد أن أخفقت في تحقيق أي نجاح غنائي.