أزمة صحية مفاجئة تثير هلع محمد فؤاد وتجبره على الاختفاء‎

أصيب الفنان المصري محمد فؤاد بأزمة صحية مفاجئة أجبرته على إلغاء ارتباطاته الفنية كافة والتفرغ للعلاج خلال الأسابيع المقبلة، وفق مصدر مقرب منه.

وانتابت المطرب الشهير حالة من الهلع، ظنًا منه أنه أصيب بجلطة في الدماغ بسبب اعوجاج فمه بشكل مفاجئ حين استيقظ من النوم مع توقف الجانب الأيمن من الوجه بشكل تام.

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وبحسب "العربية. نت"، فقد انتقل "فؤاد" إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات السريعة، وأكد له الطبيب المعالج أنه أصيب بمرض العصب السابع، ولابدّ له من الخضوع السريع للعلاج والتزام الراحة، لا سيما أن العلاج قد يستغرق عدة أشهر، ليتمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي.

وبادر الفنان بإلغاء ارتباطاته الفنية كافة خلال الفترة المقبلة، كونه لا يستطيع الغناء أو الظهور في أي مناسبة فنية أو شخصية، نظراً لتغير ملامحه إلى حد بعيد وعدم القدرة على التحدث.

وكان آخر ظهور لمحمد فؤاد في حفل زفاف نجله عبد الرحمن، الذي أقيم في أبريل/نيسان الماضي بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين مثل: عمرو دياب، وحميد الشاعري، ومحمد حماقي، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وحمادة هلال.