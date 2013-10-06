سعودية تتحدّى السلطات مستبقة حملة القيادة يوم 26 أكتوبر

الرياض - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصوّر إمرأة سعودية منقَّبة تقود سيارتها في شوارع العاصمة الرياض في تحدٍّ للسُّلطات السعودية واستباقاً لحملة 26 أكتوبر التي تدعو إلى حق المرأة السعودية في قيادة السيارة.
وكانت قد انتشرت حملة سعودية على شبكة الإنترنت في الأسابيع الماضية تدعو النساء لتحدي الحظر يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول وقيادة سياراتهن، ولقيت الحملة دعماً من ناشطات معروفات.
وسارت المواطنة السعودية بسيارتها في شارع "التخصصي" في الرياض لتقف إلى جانب السائقين من الرجال على إشارات المرور دون أن يثير ذلك قلاقل أو فوضى في الشارع. لتثبت للرافضين أنه لا يجب القلق من قيادة المرأة للسيارة وأنها ملتزمة بقوانين السير إن لم تتعرض لمضايقات خارجية.