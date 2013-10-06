سعودية تتحدّى السلطات مستبقة حملة القيادة يوم 26 أكتوبر

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مواطنة سعودية تسير بسيارتها في شارع بالرياض لتقف إلى جانب الرجال على إشارات المرور لتثبت أنه لا يجوز القلق من قيادة المرأة للسيارة.