هولك هوغن يسخر من مايلي سايرس ويقلد كليبها الأخير

إرم - (خاص) من بلقيس دارغوث

بعدما تحولت لحديث وسائل الإعلام في الأسابيع القليلة الماضية، لم يستطع بطل المصارعة السابق هولك هوغن إلا أن يسخر من بطلة ديزني مايلي سايرس إثر ظهورها مؤخرا عارية في آخر كليب لها لأغنية "wrecking ball".

وكان كليبها الأخير أثار موجة انتقادات عارمة من محبي الفنانة الشابة، التي استغلت كل فرص ظهورها اعلامياً لتلقي القنبلة تلو الأخرى سواء في خيارات ملابسها أو مد لسانها بطريقة استفزازية، أو حتى الحديث بجرأة عن تعاطيها المخدرات.

وفي إعلان لبرنامج هوغن على شبكة الانترنت "هوست مانيا"، صوّر المصارع الشرس نفسه على كرة اسمنتية كبيرة في لقطة مشابهة لكليب سايرس. ورغم أنه احتفظ بملابسه بعكس سايرس، إلا أنه ارتدى سروالا رفيعاً كشف عن مؤخرته.

وحرص هوغن على الظهور باللون الأصفر كعادته سواء في قميصه أو حذائه المميز وحتى نظاراته الشمسية.

وتحولت لقطة جلوس سايرس على الكرة الاسمنتية إلى ظاهرة اجتاحت مؤخرا شبكة الانترنت بعدما حمّل العديد من الشابات والشان فيديوهات لانفسهم على يوتيوب وهم يقلدونها إما تحببا أو للسخرية.