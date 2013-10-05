النساء يسجلن أعلى نسبة إنتحار في السعودية

الرياض- (خاص) من ريمون القس

أظهرت دراسة حديثة أن النسبة الأعلى من محاولات الانتحار في المملكة العربية السعودية يقوم بها مواطنون معظمهم من النساء السعوديات.

وأجرت مريم الحرز طالبة الدراسات العليا في قسم الدراسات الإجتماعية في جامعة الملك سعود دراسة ميدانية شملت جميع حالات الإنتحار في بعض مستشفيات الإحساء ذكرت فيها أن نسبة محاولات الإنتحار للسعوديين وصلت إلى 93.33% حاولوا تكرارها 28 مرة، في حين بلغت نسبة محاولات الإنتحار للمقيمين 6.67% حاولو تكرارها مرتين.

وشملت الدراسة 30 مبحوثاً تبين من خلالها أن أغلب المقدمين على الإنتحار من النساء السعوديات مشيرة إلى أن نسبة محاولة الإنتحار ترتفع في فصل الصيف عن طريق استخدام العقاقير والأدوية بنسبة 70 %.

ولا تحظى قضايا الإنتحار عادة باهتمام من الإعلام المحلي وعندما يتعلق الأمر بحالات الإنتحار في المملكة فالمتاح من المعلومات والبيانات العامة شحيح حيث تلقى هذه الحوادث حالة من التكتم نتيجة العادات والتقاليد في المجتمع السعودي المحافظ.