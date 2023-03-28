لماذا تعتبر الدمية "جورج" الأكثر رعبا؟

أصبحت الدمى المسكونة أو ذات الشكل الغريب والمرعب مثل دمية "أنابيل"، معتادة إلى حد كبير، ولكن ماذا عن دمية مصنوعة من شعر وعين شخص حقيقي متوفى؟

تعد الدمية "جورج" أحد أكثر الدمى رعبًا وتعتبر الأولى من نوعها، إذ تم صنعها باستخدام شعر وعيني شخص حقيقي متوفى.