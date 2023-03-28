لماذا تعتبر الدمية "جورج" الأكثر رعبا؟
أصبحت الدمى المسكونة أو ذات الشكل الغريب والمرعب مثل دمية "أنابيل"، معتادة إلى حد كبير، ولكن ماذا عن دمية مصنوعة من شعر وعين شخص حقيقي متوفى؟
تعد الدمية "جورج" أحد أكثر الدمى رعبًا وتعتبر الأولى من نوعها، إذ تم صنعها باستخدام شعر وعيني شخص حقيقي متوفى.
وتُعرض هذه الدمية المرعبة في متحف Nottingham's Haunted Museum المعروف بكونه موطنًا لمختلف الأشياء المخيفة.
يُذكر أن هذه الدمية تعود لثلاثينيات القرن العشرين في تكساس وترجع إلى فترة اعتاد فيها الناس صنع دمى تمثل أحباءهم الراحلين تخليدًا لذكراهم، إلا أن "جورج" لم تكن مجرد دمية صُنعت بشكل معين لتخليد ذكرى صاحبها، إذ تم بالفعل استخدام شعر وعيني صاحبها المتوفى في صنعها.
وخلال مقابلة في برنامج "بارجين هانت" على شبكة "بي بي سي" البريطانية، استعرضت "ماري ويسون"، مؤسسة متحف Nottingham's Haunted Museum، الدمية "جورج".
وأوضحت أن الأسرة صاحبة الدمية هي التي قدمتها للمتحف، وقالت: "أحضرها إلينا أحد أفراد الأسرة وقال إن الأسرة عانت الكثير من الأشياء الغريبة وغير الطبيعية منذ انضمام الدمية إليهم، وقرروا التخلص منها".
وأضافت ماري أن أفراد الأسرة صاحبة الدمية، كانوا يعانون من صداع مستمر وآلام في أعينهم، كما قالت: "حتى أنهم عرضوا الدمية على وسطاء روحانيين قالوا إن جورج يريد استعادة عينيه وشعره ولا يمكنه الرقود في سلام بدونهما".
وكما هو متوقع، أثار ظهور الدمية ذعرًا وتفاعلًا كبيرين بين رواد الإنترنت ومشاهدي البرنامج، إذ قال أحد المشاهدين: "كان يجب أن تظل هذه الدمية في تكساس، أعجز عن النظر إلى التلفزيون، فأنا أكره الدمى".