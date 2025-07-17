السعودية.. نجاح جراحة دقيقة لفصل التوأم الملتصق يارا ولارا (صور)

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم الخميس، نجاح عملية فصل التوأم السعودي الملتصق يارا ولارا، التي بدأت في الصباح داخل غرفة العمليات بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، بوزارة الحرس الوطني في العاصمة الرياض، وفق صحف محلية.

وقال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، في تصريحات للصحافة السعودية، إن التوأم السعودي الملتصق يارا ولارا وُلدتا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، ووصل وزنهما مجتمعًا إلى 10 كيلوغرامات، ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مستقلة، مؤكدًا أن الفريق الطبي أجرى فحوصًا طبية دقيقة، وعقد عدة اجتماعات وقرر إمكانية فصلهما.

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وأشار إلى أن العملية أُجريت على 9 مراحل، بمشاركة عدد من الاستشاريين والمتخصصين في التخدير، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية للأطفال، والتجميل، والعظام، إضافة إلى الكوادر الفنية والتمريضية، مبينًا أن التوأم تشتركان في منطقة أسفل البطن والحوض، وفي أسفل القولون والمستقيم، لا سيما أن هناك اشتراكًا وتداخلًا آخر في الجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض.

ولفت رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة إلى أن البرنامج السعودي قيّم 150 حالة من 27 دولة، على مدار 35 عامًا، موضحًا أنه تم التمكن من فصل 64 حالة بنجاح، فيما قال إن عدد التوائم السعوديين الملتصقين الذين تم تقييمهم هو 45 توأمًا، لافتًا إلى أن عملية فصل التوأم يارا ولارا هي العملية السادسة عشرة الناجحة لتوائم سعوديين.

وأكد الدكتور الربيعة أن النجاحات المتواصلة التي يحققها البرنامج تعكس التميز السعودي في هذا المجال الدقيق، وتعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للريادة الطبية في فصل التوائم الملتصقة وغيرها من التخصصات الحيوية، على حد تعبيره.