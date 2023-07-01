سلطان النيادي يوثق خريطة العالم من دبي

وعلق رائد الفضاء الإماراتي، على الصورة التي التقطها: "هلا يا كل هالعالم في دارٍ تختصر عالما، دانة الدنيا دبي من الفضاء".

وفي أول أيام العيد، رصد سلطان النيادي صورة من الفضاء، تعكس بياض الحجاج الذين كانوا يؤدون مناسك الحج في "يوم التروية".