سلطان النيادي يوثق خريطة العالم من دبي
وثق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مشهدًا لمدينة دبي، من محطة الفضاء الدولية.
ونشر النيادي عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، كيف تبدو مدينة دبي من الفضاء، وقد ظهرت بصورة واضحة نخلة الجميرا ونخلة جبل علي، وجزر العالم، وهي عبارة عن قارات العالم بشكل مصغر.
وعلق رائد الفضاء الإماراتي، على الصورة التي التقطها: "هلا يا كل هالعالم في دارٍ تختصر عالما، دانة الدنيا دبي من الفضاء".
وفي أول أيام العيد، رصد سلطان النيادي صورة من الفضاء، تعكس بياض الحجاج الذين كانوا يؤدون مناسك الحج في "يوم التروية".