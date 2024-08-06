أعرب الفنان السوري محمد خير الجراح عن سعادته بالمشاركة بمهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ38 في الأردن، عبر عرض "الليلة الشامية في رحاب الهاشمية" مع فرقته "سورية للمسرح".

ولفت الجراح في حديث خاص لـ"إرم نيوز" إلى أن المشاركة بمهرجان دولي عريق يشكل إضافة فنية مهمة له، كونه يضم كبار الفنانين على المستويات كافة، واصفًا الرحلة عامة بالممتعة والجميلة والمليئة باللقاءات الثقافية المهمة، رغم التعب الذي سبقها بالبروفات المكثفة والتحضيرات.

وأشار الجراح إلى أن الحضور في جرش يلامسه؛ كونه يأتي للعام الثاني تواليًا، وقدم عبره عرضين في مدينة جرش الأثرية، والآخر في بترا، تضمنا استعراضًا و "show" مختلفًا عن النشاطات الأخرى، وهذا يغني المهرجان برأيه، خاصة أنه يطرح بعرضه مواضيع حياتية واجتماعية، بالإضافة لبعض المواضيع الإنسانية الطريفة.

وعن تميز العرض الذي قدمه هذا العام أوضح الجراح أن شكل العرض اختلف، فقد أضافوا فكرة "المسرح لايف"، إذ قدموا مشهدًا تمثيليًّا قبل كل أغنية تمهيدًا لها، منبهًا أن هذا النوع الفني كان موجودًا بعالمنا العربي، ولكن ضمن عرض كامل يضم ممثلين كثر، ولكنه قدم الفكرة هو وأخوه عمار الجراح برفقة شابين من فرقة الرقص التي ترافقه، مؤكدًا على الموهبة الكبيرة للشباب الذين ضمهم العرض عمومًا وحبهم الكبير للفن.

وتمنى الجراح الاستمرار بتقديم عروض من هذا النوع على المسارح العربية في بلدان متعددة؛ لأنها تجعل الفنان أكثر قربًا من الجمهور.

وعلى صعيد تحضيراته الجديدة أشار الجراح إلى وجود قراءات، ووعود بعدد من الأعمال الدرامية الجديدة، مؤكدًا أن تأخر الانطلاق بالتصوير للموسم الجديد يعود إلى الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية كاملة، ما ينعكس على المنتجين، ويجعلهم يعيشون حالة تردد قبل الانطلاق بأي عمل.

أما على صعيد الأغاني كشف الفنان السوري عن وجود عدة أغانٍ جاهزة، وتحضيره لفيديو كليب لأغنية بعنوان "نفس الشي"، وأغنية أخرى طربية عاطفية خفيفة وهي لون جديد عليه سيخوضه عبرها، ويستعد الجراح لطرح مونولوجات والده الفنان الراحل عبد الوهاب الجراح بتوليفة جديدة يحضرها مع الفنان نهاد نجار.

ووصف الشراكة معه من أهم الشراكات كونه يقدم له دائمًا ما يشبه شخصيته وهويته الفنية، ومعه استطاع تكوين شخصية فنية لها علاقة باللون الناقد والساخر تجاوز عبرها مرحلة المونولوج بالأغاني التي يقدمها.