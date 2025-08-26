بعد رحلة علاج بألمانيا.. أنغام تستعد لإحياء حفلها الغنائي الأول

تستعد الفنانة المصرية أنغام، لإحياء حفلها الغنائي الأول بعد تماثلها للشفاء من الوعكة الصحية التي مرت بها، وذلك على مسرح قاعة رويال ألبرت هول في لندن، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وعادت أنغام إلى مصر بعد رحلة علاج استمرت شهرًا في ألمانيا، جراء استئصال كيس دهني وجزء من البنكرياس، لتقيم داخل الفيلا الخاصة بها في الساحل الشمالي حتى استكمال تعافيها، برفقة أفراد أسرتها الذين كانوا في استقبالها بمطار العلمين.

ونشر نجلها صورة لها رفقته بمجرد عودتها إلى الفيلا الخاصة بهم وعلق عليها: "ست المعلمين"، لتحظى الصورة بإعجاب جمهور أنغام وفرحتهم بعودتها وشفائها.

وتعد هذه الفعالية الأولى لفنانة مصرية على مسرح رويال ألبرت هول منذ غناء العندليب عبد الحليم حافظ.

كما لاقت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ طرحها في مايو/أيار الماضي، عبر المنصة المخصصة لبيع التذاكر، ما يعكس حب الجمهور الكبير لأنغام.