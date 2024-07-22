توفيت مدونة طعام صينية "بان شياوتنغ" عن 24 عامًا؛ بسبب إفراطها في تناول الطعام خلال بث مباشر في "تيك توك".

وبحسب صحيفة "تايمز ناو" كشف تقرير تشريح الجثة، أن معدة شياوتنغ كانت مليئة بالطعام غير المهضوم، الذي تناولته على مدار 10 ساعات دون توقف.

و"شياوتنغ" كانت معروفة بانتمائها إلى مجموعات "موكبانغ" وهم مدونو طعام في مواقع التواصل الاجتماعي، يخصصون وقتهم لاستهلاك الطعام أمام الكاميرا، بوجود مايكروفون لنقل أصوات المضغ والبلع.

وكلمة "موكبانغ" تعني "عرض الأكل المباشر" باللغة الكورية، وهو بث سمعي - بصري يستهلك فيه المدون كميات كبيرة من الطعام في أثناء تفاعل الجمهور.

ونشأ "الموكبانغ" في كوريا الجنوبية في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين على منصة بث مباشر، ليصبح خلال العقد الماضي اتجاهًا عالميًا على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك.

وأكدت الصحيفة أن شياوتينغ كانت تعمل كنادلة، إلا أنها انتقلت إلى عالم الإنترنت والبث المباشر، بهدف جمع المزيد من المال من عدد المشاهدين الكثر الذين يتابعونها.

وأشارت تقارير إعلامية صينية أن شياوتينع تناولت نحو 10 كيلوغرامات من الطعام ضمن وجبة واحدة خلال البث المباشر، ما أدى إلى توقف قلبها ووفاتها.

أخبار ذات علاقة موكبانغ.. الأكل بشراهة جنونية من أجل الشهرة والمال

مخاطر "موكبانغ"

وأعادت مأساة وفاة شياوتينغ التركيز على مخاطر ثقافة "موكبانغ" والضغوط التي تدفع بعض الأفراد للقيام بأعمال متطرفة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أجل جني الأموال وتحقيق الشهرة.

وعلى الرغم من أن الصين قدمت لوائح للحد من الإفراط في تناول الطعام، وفرضت غرامات على أصحاب محتوى "موكبانغ"، بيد أن دراسة حديثة وجدت أن تناول الأفراد للأطعمة الحارة وغير المعتادة في مقاطع فيديو، وبثها في يويتوب والمنصات الأخرى، يجذب الملايين من المتابعين.

وحصدت بعض مقاطع "موكبانغ" أكثر من 54 مليون مشاهدة، ما يكسب منشئي هذا النوع من المحتوى مبالغ مالية ضخمة من خلال الإعلانات والرعاية.