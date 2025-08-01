ما سبب إلغاء عزاء الفنان الراحل لطفي لبيب؟

أعلنت أسرة الفنان الراحل لطفي لبيب عن إلغاء العزاء الثاني الذي كان من المقرر إقامته غداً، السبت 2 أغسطس، والاكتفاء بمراسم العزاء التي أُقيمت يوم تشييع الجثمان في الكنيسة.

وجاء في منشور لابنته عبر موقع "فيسبوك": "أسرة الفنان العظيم لطفي لبيب تتقدّم بخالص الشكر لكل من شارك في عزاء الفنان القدير، وتعلن أنه تم إلغاء عزاء يوم السبت الموافق 2 أغسطس".

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وكشفت مصادر مقرّبة من الأسرة أن القرار جاء بعد مشاورات بين زوجته وأبنائه، وفضّلوا الاكتفاء بعزاء يوم الدفن، خاصة في ظل حالة الحزن والصدمة التي يعيشونها بعد رحيله المفاجئ.

وكان عدد كبير من النجوم والمشاهير قد حرصوا على وداع الفنان الراحل خلال مراسم الجنازة التي أُقيمت في كنيسة مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة، من بينهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إنجي وجدان، وسوسن بدر، وشيري عادل، وصبري فواز، ومنير مكرم، إلى جانب عدد من زملائه في الوسط الفني.

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يُذكر أن الفنان لطفي لبيب توفي يوم الأربعاء داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقد ترك خلفه إرثًا فنيًّا ثريًّا يضم أكثر من 400 عمل في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية. وقد خيّم الحزن على الوسط الفني لرحيله، إذ كان يتمتع بمحبة زملائه وسيرة طيبة رافقته طوال مسيرته الفنية.