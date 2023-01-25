معتقداتك الخاصة مفتاح تغيير حياتك

إن ما هو سحري للغاية هو أننا نملك القدرة على إعادة برمجة معتقداتنا، وأيضًا إنشاء المعتقدات التي نريد أن نعيشها كحقيقة، لكن ماذا لو كان واقعنا مجرد إسقاط لما نؤمن به؟

هذا ما تجيبنا عنه في هذا التقرير مدربة التنمية الشخصية الفرنسية، إيدن أر، التي تنفخ فينا جرعة قوية من السحر في حياتنا، من خلال منحنا السيطرة على معتقداتنا، وهي أداة سحرية في متناول الجميع!

إن المعتقَد فكرة نتبناها كحقيقة تعمل كبرنامج مستقر في اللاوعي، وهذا البرنامج يرسل إلينا أفكارا تؤثر على مشاعرنا وسلوكياتنا وقراراتنا.

ما نسميه "الواقع" هو قراءة لما يحدث في حياتنا، والذي يأتي دائمًا لتأكيد معتقداتنا.

معتقداتنا ثمار انفعالاتنا

تنشأ معتقداتنا في الأصل من خلال تكرار معلومة معينة، أو في أعقاب حدث كان سببًا في ظهور انفعال قوي، يمكن أيضًا أن ترتبط المعتقدات بِما يحدث في اللاشعور الجمعي أو العائلي.

وما هو سحري للغاية هو أننا نملك القدرة على إعادة تخطيط معتقداتنا، وأيضًا على خلق المعتقدات التي نريد أن نعيشها كحقيقة. فلنضع في اعتبارنا أنه إذا استطعنا أن نصنع شيئًا ما في حياتنا فإننا نستطيع أيضًا أن نلغيه.

حدودنا داخلية

نعم، نحن نملك صلاحيات كاملة على إدراك ما نعيشه، وهو ما يعني أنه يمكننا أن نتصرف ونحدد الكيفية التي تتطور فيها الأحداث الخارجية، وهو ما يجعلنا نقول: "إنني منبهر بهذه المعرفة التي تمنحني في كل مرة هذا الشعور بالسحر".

واليوم، يمكننا أن نشعر بأنفسنا ككائنات لا حدود لها في خلقها، نحن نعلم اليوم، بفضل "علم ما فوق علم الوراثة" epigenetics، أنه حتى حمضنا النووي يمكن تعديله من خلال البيئة التي يسبح فيها (انظر أبحاث بروس ليبتون)، وأن أجسامنا تتكون أساسًا من الطاقة والمعلومات.