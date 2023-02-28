أول أسبوع من آذار مارس.. هل تتحقق توقعات فرانك عن "الزلزال الهائل"؟

زلزال جديد يترقبه العالم بذعر، من المتوقع أن يضرب مناطق معينة في الأسبوع الأول من شهر مارس 2023، بحسب العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس.

وسرعان ما تسيّد اسم "فرانك" الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخيرًا، بعد توقعاته التي تحققت عن زلازل تركيا وسوريا، في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في العالم، مخلّفةً آلاف الضحايا في البلدين.

ولكن الزلزال المقبل يوُصف بأنه سيكون "هائلًا"، حيث استخدم فرانك مصطلح "أسبوع حرج" سيشهده العالم.

وتثار عدة تساؤلات مثل: ما زلزال شهر مارس؟ ما المناطق التي سيضربها هذا الزلزال المرتقب في أول أسبوع؟ وهل يمكن توقُّع الزلازل أصلًا؟ وكيف يمكن للخبراء معرفة توقعات الزلازل؟ وما رأي الجيولوجيين بتوقعات العالم الهولندي فرانك بخصوص زلزال شهر مارس "الهائل"؟