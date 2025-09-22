بيروت تحتفي بالفن في "الموريكس دور 2025" (صور)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد، 21 سبتمبر 2025، ليلة فنية استثنائية مع إقامة حفل توزيع جوائز الموريكس دور بنسخته الجديدة، إذ اجتمع كبار نجوم الدراما والغناء والإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي للاحتفاء بالإنجازات الفنية التي طبعت العام.

والحفل، الذي يُعد من أبرز المناسبات الفنية في المنطقة، تخلله تكريم شخصيات مخضرمة إلى جانب نجوم معاصرين أثبتوا حضورهم بأعمال ناجحة.

الفائزون في الدورة الجديدة لجوائز الموريكس دور 2025:

رفيق علي أحمد: جائزة تكريمية عن مسيرته وأدائه في مسلسل بالدم.

نبيلة عبيد: تكريم عن مجمل عطائها الفني.

آمال ماهر: نجمة الغناء العربية.

تامر عاشور: نجم الغناء العربي.

تيم حسن: أفضل ممثل عربي عن مسلسل تحت سابع أرض.

كاريس بشار: أفضل ممثلة عربية عن الدور نفسه.

سمارة نهرا: تكريم لمسيرتها الفنية ومشاركتها في بالدم.

ليليان نمري: أفضل ممثلة لبنانية عن مجمل أعمالها.

ماجد المصري: أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن مسلسل إش إش.

باسكال صقر: جائزة تكريمية عن مسيرتها الغنائية.

بيار خضرا: جائزة التميز في إخراج الفيديو كليب.

مسلسل تحت سابع أرض (إنتاج صادق الصباح): أفضل مسلسل عربي.

نوال الزغبي: أفضل نجمة غناء لبنانية وأفضل ألبوم.

شكران مرتجى: تكريم عن مسيرتها وأدائها في لعبة حب.

سينتيا كرم: أفضل دور مساند لبنانية في بالدم وجائزة الإبداع في التمثيل.

جوليا قصار: أفضل ممثلة لبنانية عن دور رئيسي في بالدم.

هيلدا خليفة: تكريم كإعلامية لبنانية بارزة.

نيكول سابا: أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية عن وتقابل حبيب.

محمد قيس: أفضل بودكاست.

مسلسل بالدم (إنتاج جمال سنان – Eagle Films): أفضل مسلسل لبناني.

وسام فارس: أفضل ممثل لبناني عن أدواره في العميل وبالدم.

أمينة خليل: أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن لام شمسية.

محمد فضل شاكر: نجم الغناء الصاعد.

جوزيف عطية: أفضل أغنية لبنانية عن هوس.

نادين جابر: أفضل كاتبة سيناريو لبنانية عن بالدم.

طلال الجردي: أفضل دور مساند لبناني عن مسلسل العميل.

Relu: تكريم لعازف موسيقي عالمي.

فيليب أسمر: أفضل مخرج درامي لبناني عن بالدم.

منال ملاط: تكريم عن أدائها في Mon Hymne à Piaf.

مسرحية مجدرة حمرا: جائزة المسرح.

وبهذا المشهد الفني، رسخت بيروت مكانتها كعاصمة للضوء والإبداع، حيث جمع الموريكس دور بين رواد الدراما والموسيقى في لحظة وفاء للفن العربي.