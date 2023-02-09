أمريكا.. أكثر من نصف مليون مشرد والحكومة تنفق أموالا طائلة لتجريمهم

في حين تنادي الولايات المتحدة الأمريكية بحقوق الإنسان عالميا وبشكل مستمر، إلا أنها تحتضن أكثر من نصف مليون مشرد في أراضيها.

وحتى في الولايات الأمريكية الأكثر تأثيرا بمجال التجارة والمال كنيويورك وكاليفورنيا أو في الأحياء الراقية لمدينتي لوس أنجلوس وتامبا، ترى العديد من المشردين الذين يفتقرون إلى مكان إقامة ثابت وملائم نائمين في الشوارع والحدائق العامة وعلى جوانب الطرق.

وفي أحدث تقرير أعدته وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة، كشفت عن وجود 582,462 شخصًا بلا مأوى في أمريكا في عام 2022، بزيادة قدرها 2000 شخص عن آخر إحصائية أجريت عام 2020.

وبيّن التقرير أيضا أن 30% من المشردين عاشوا فترات تشرد طويلة، إذ بقوا دون مأوى لـ 12 شهرا أو أكثر.

وأشار التقرير إلى أن أسباب التشرد متعددة، أبرزها الفقر والتعرض للعنف وفقدان الوظيفة، والعلاقات الأسرية المتفككة والأمراض النفسية والإدمان.