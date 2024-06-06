"الكلاب الضالة".. ظاهرة تثير الرعب والانقسام في تركيا

تصاعد الجدل في تركيا بشأن ظاهرة الكلاب الضالة، التي تنتشر في كبرى المدن التركية لاسيما إسطنبول، على نحو يثير رعب المواطنين والوافدين في ظل تعدد الحوادث الناتجة عن العقر والمشكلات المرورية.

وبحسب إحصاءات شبه رسمية، فإن عدد هذه الكلاب يقدر بنحو 4 ملايين، لكن مسؤولين حكوميين بينهم وزير الزراعة ذكر قبل نحو عامين أن العدد الحقيقي يقدر بنحو 10 ملايين كلب في ظاهرة تتطلب حلولاً عاجلة من السلطات مع زيادة حالات "داء الكلب" الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "عالي الخطورة".

ويحذر خبراء من ارتفاع عدد حوادث المرور بسبب الكلاب إلى 3544 حادثة في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، فضلًا عن "55 حالة وفاة" وأكثر من 5 آلاف مصاب.

ويؤكد ناشطون في مجال حماية الحيوانات، أن الحكومة التركية كان من المفترض في عام 2004 أن تفتتح نحو 1500 مركز لتطعيم وتعقيم لهذه الكلاب، لكنها لم تفعل ذلك.

وفي المقابل تسعى جمعيات أخرى لحماية المواطنين إلى إقناع السلطات بتطبيق ما يسمى بمشروع "شوارع خالية من الكلاب" من خلال سنّ مشروع قانون يتيح مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في كل أنحاء تركيا وهو ما قوبل بانتقادات.

وينص مشروع القانون المثير للجدل على وجوب القبض على أعداد كبيرة من الكلاب وخَصيِها ووضع شرائح إلكترونية تحت جلدها، وإعدامها بواسطة القتل الرحيم في غضون 30 يومًا في حال لم يتم تبنيها.