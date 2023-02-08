يختلف بين النساء والرجال.. ما الوقت الأكثر توترا في اليوم؟

وكشف الاستطلاع الذي أجراه باحثو شركة "رسكيو ريميدي" البريطانية أن البالغين يواجهون حوالي ثلاثة أحداث محفزة للتوتر كل يوم، لكن هذه المحفزات تحدث عند النساء قبل حوالي ساعة من الرجال، وحدد الباحثون الأسباب الرئيسة للتوتر يوميا، والتي تشمل التعب لـ46% من المشاركين، والنوم المتقطع ليلاً (36%)، وازدحام جدول الأعمال (33%)، ووجدوا أن الوقت الأكثر توترا للرجال هو الساعة 7:23 صباحا بالنسبة للرجال، و6:23 صباحا بالنسبة للنساء.

وفسر الباحثون ذلك بأنه في الصباح الباكر تتجمع أبرز محفزات التوتر، ما يؤدي إلى القلق والإجهاد النفسي وتعكر المزاج حتى لو لم يكن للمشكلات تأثير فعلي كبير على حياتنا.

وتأتي هذه النتائج بعد دراسة حذرت الشهر الماضي من أن التوتر أو الإجهاد النفسي في منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف، كما يمكن للإجهاد المزمن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وضعف جهاز المناعة.