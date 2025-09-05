"ملك الكروكس" يحطم الأرقام القياسية بمجموعة من الأحذية

دخل الأمريكي دوغي ساندتايغر موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2026 بعد أن جمع أكبر مجموعة أحذية "كروكس" في العالم، حيث تجاوزت مجموعته 3800 زوج من الأحذية، بعد أن كان يملك 3569 زوجاً في نوفمبر 2024، وفق ما أفادت به موسوعة غينيس.

هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لطموح كان ساندتايغر قد دوّنه قبل 18 عاماً في قائمة لأهداف حياته.

نشأ دوغي في نظام الرعاية البديلة في ولاية كونيتيكت، متنقلاً بين عدة عائلات، ما جعله لا يتعلم أبداً ربط حذائه، الأمر الذي سبب له إحراجاً كبيراً خلال شبابه.

وقال دوغي في حديثه لـColorado Public Radio: "عندما تنتقل بين أماكن مؤقتة مختلفة، يُفقَد الكثير على طول الطريق. لا استمرارية في الرعاية. كل مكان جديد لا يعرف ما تعلمته في المكان السابق".

وأضاف: "لم يُعلمني أحد. الجميع افترض أنني أعرف، لكنني لم أكن أعرف. كنت خجولاً جداً كطفل، ولم أحب طلب المساعدة من الآخرين، ولم أسأل أحداً عن طريقة ربط الحذاء لأنني كنت محرجاً جداً".

تغيرت حياته بالكامل عندما لاحظ في أحد الأيام امرأة ترتدي حذاء كروكس باللون البنفسجي الفاتح خلال تنزه في حيّه. يقول: "رأيت فيها فناً، فذهبت في اليوم نفسه للحصول على أول زوج لي، وكان مجرد زوج أسود عادي". منذ ذلك اليوم، بدأت رحلة جمع الأحذية، والتي تحولت إلى شغف لا حدود له.

قبل 18 عاماً، كتب ساندتايغر قائمة بأهداف حياته تضمنت رحلات إلى باريس، تبني كلب، والبند رقم 130: "تحطيم رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية"، والبند رقم 532: "وضع صورتي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

اليوم، تحقق له هذا الحلم، وأصبح بحق "ملك الكروكس" الأمريكي، محققاً شهرة عالمية لم يكن يتخيلها في طفولته.