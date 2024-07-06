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منوعات

تامر حسني يفاجئ فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

تامر حسني يفاجئ فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)
الفنان المصري تامر حسنيالمصدر: (أ ف ب)
محمد بركة
محمد بركة
06 يوليو 2024، 7:35 م

فاجأ الفنان المصري تامر حسني فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة كانتا ترقصان على أغنيته الجديدة "جامدين جامدين". 

وشارك تامر مقطع فيديو للفتاتين عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، معلقًا: "كان لازم أنزله بوست عشان أحيي من قلبي الجامدين جامدين العسل دول حبايب قلبي".

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 وأضاف "أنتوا المصدر الحقيقي للطاقة الإيجابية الجميلة وكلمة الحمد لله وللصبر وللتقبل والقوة".

وختم قائلاً: "أنا طاير بيكم من كل قلبي أحلى جامدين جامدين في الدنيا".

وتجاوزت أغنية "جامدين جامدين" حاجز المئة ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي.

تامر حسنيمنوعاتمصر

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