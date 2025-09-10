بعد نصف قرن.. العثور على رفات رجل في سيارة غارقة بالمسيسيبي

أكدت السلطات الأمريكية أن رفاتًا بشرية عُثر عليها داخل سيارة قديمة غارقة في نهر المسيسيبي، تعود لرجل من ولاية مينيسوتا فُقد قبل نحو 58 عامًا.

وأوضح مكتب مأمور مقاطعة بينتون أن الفحوصات الجينية حددت هوية الرفات على أنها تعود لروي بن، من مدينة سوك رابيدز، والذي شوهد آخر مرة في 25 سبتمبر 1967 داخل مقهى بمدينة سارتيل، وكان يبلغ حينها 59 عامًا.

وجاء الاكتشاف في 10 أغسطس الماضي، عندما رصد رواد قوارب جسمًا غريبًا بأجهزتهم الإلكترونية تحت الماء.

وبعد الاستعانة بفريق غوص، تم انتشال سيارة بويك إلكترا طراز 1963 مسجلة باسم بن، وداخلها عُثر على أغراضه الشخصية إلى جانب الرفات.

وأكدت السلطات أن أسباب الوفاة ما زالت قيد التحقيق، إذ لم يُحدد بعد ما إذا كان الأمر حادثًا أو جريمة. ووفق السجلات، شوهد بن آخر مرة وهو يغادر ناديًا محليًّا وبحوزته مبلغ مالي كبير، وكان يُعرف بثرائه وامتلاكه عدة عقارات وأموال نقدية.

وأُعلن عن وفاة بن رسميًّا بعد ثماني سنوات من اختفائه، بينما ظل لغز اختفائه غامضًا لعقود حتى كشفه هذا الاكتشاف المفاجئ في نهر المسيسيبي.