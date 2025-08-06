زائر يضرم النار بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول (فيديو)

كشفت السلطات التركية تعرض مسجد "آيا صوفيا" التاريخي لحريق متعمد أضرمه زائر، قبل السيطرة عليه ومنع تضرر أحد أعرق المباني التاريخية في تركيا والعالم.

وأظهر مقطع فيديو تفاصيل صادمة لرجل يقترب من أحد أعمدة البناء الداخلية قبل أن يضرم النار في سجادة قربها، ثم يغادر بهدوء.

وسرعان ما لاحظت امرأة في المكان النار، ليحضر إمام المسجد ويسيطر على الحريق في بدايته قبل امتداده.

وتناقلت وسائل إعلام تركية وعالمية ومدونون من مختلف الدول مقطع فيديو للحادثة، التي طالت المبنى الذي شُيد قبل نحو 1500 عام ليكون كنيسة في الحقبة البيزنطية للمدينة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن السلطات ضبطت الفاعل صاحب القبعة الحمراء في ساحة قرب "آيا صوفيا" وأحالته للتحقيق.

وأضافت أن الرجل، المنحدر من جنوب البلاد، يعاني اضطرابًا نفسيًا، ولديه سجل زيارات متكررة لمستشفى أمراض نفسية.

وأوضحت أن الرجل موقوف ويخضع للمحاكمة حالياً، دون أن يتضح إن كانت حالته النفسية ستعفيه من العقوبة.

وأصدرت المديرية العامة للأوقاف بياناً حول الحريق، قالت فيه إن الحادث وقع في 11 تموز/يوليو الماضي، دون أن يتسبب بضرر للمسجد، لكن الفيديو الذي وثق ما جرى انتشر للتو.

وقالت مديرية أمن إسطنبول إن الرجل أضرم النار في الساعة 23:50 من مساء ذلك اليوم. وهو الوقت الذي يقل فيه عدد زوار المكان، والذي يصل ذروته طوال ساعات النهار.

وللمبنى مكانة تاريخية ودينية وسياحية كبيرة؛ بسبب قدمه وهندسته واستخداماته، ويستقبل على مدار اليوم زواراً وسياحاً ومصلين من مختلف دول العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان "آيا صوفيا" كاتدرائية بيزنطية أرثوذكسية عند إنشائها، ثم تحوّلت لكاتدرائية كاثوليكية في حقبة لاحقة، قبل أن يتحوّل المبنى لمسجد في الحقبة الإسلامية، ثم إلى متحف في عهد الجمهورية التركية، ويعود مسجداً في السنوات القليلة الماضية.