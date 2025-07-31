نوال ترد على الإعلامية فجر السعيد وتقبل اعتذارها

استقبلت الفنانة نوال اعتذار الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد تصريحات متوترة صدرت عن الأخيرة أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات شديدة في وقت سابق.

جاء ذلك في رد نوال على منشور فجر السعيد عبر حسابها الرسمي في "إكس" الثلاثاء، والذي قدمت فيه اعتذاراً صريحًا لها أمام متابعيها.

وعلّقت نوال قائلة: "المؤمن الحق إذا عفا وسامح، يجد السكينة والراحة في قلبه، والعفو سبيل الطمأنينة، وأنا سامحتك من أعماق قلبي".

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بدورها شكرت فجر السعيد الفنانة نوال قائلة: "شكرًا على ردك الجميل، أسأل الله أن يسعدك ويبارك في محبيك، وأن تظلي دائمًا في القمة كما عهدناكِ"، وأضافت دعاءً صادقًا لنجلة نوال وحياة أسرية مباركة.

وفي منشور الاعتذار، أوضحت فجر أنها حاولت التواصل هاتفياً مع نوال، فاضطرت للاتصال بشقيقتها نجاة لإيصال رسالتها، ثم قررت نشرها علنًا لضمان وصولها إلى الجميع. وجاء في اعتذارها: "كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخطأت في حقك فنيًا وقسوت في نقدي، وجرحت مشاعرك كفنانة مرهفة الحس".

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وتابعت: "بعد وقفة صادقة مع نفسي، لم أجد مبرراً لهذا التحامل، خصوصاً أننا لم نلتقِ يوماً شخصياً، ولم يكن بيننا عمل فني مشترك".

أثار هذا الصلح تفاعلاً إيجابيًا على منصات التواصل، حيث عبّر المتابعون عن ارتياحهم لعودة الوئام بين نوال وفجر السعيد، وتمنوا أن يجمعهما لقاء قريب يختتم هذه الحكاية الودية.