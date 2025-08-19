إيران.. مغني راب ينجو من الإعدام بعد "قبول توبته"

أعلن مجيد نقشي، محامي مغني الراب الإيراني المثير للجدل أمير حسين مقصودلو المعروف بـ"تتلو"، أن محكمة الجنايات الأولى وافقت على طلب موكله بقبول "التوبة" وأحالت الملف إلى مكتب رئيس السلطة القضائية لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح نقشي أن قبول التوبة قد يتيح فرصة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق تتلو والمثبت سابقاً من المحكمة العليا بموجب المادة 114 من قانون العقوبات الإسلامي.

وأكد المحامي أن تتلو أعرب عن ندمه على أقواله وأفعاله الماضية، مشيراً إلى أنه أعد أنشودة في مدح الإمام علي لإظهار توبته العملية، وأنه ملتزم بأداء واجباته الدينية داخل السجن من صلاة وصيام.

من جانبها، أكدت نسيم تتلو، شقيقة المغني، أن المحكمة قبلت توبة شقيقها وندمه على أفعاله السابقة.

يذكر أن تتلو حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "تشجيع الفساد والفحشاء"، فيما صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة "إهانة المقدسات".

وقد أثارت قضيته جدلاً واسعاً داخل إيران وخارجها، حيث دعا عدد من الشخصيات العامة، بينهم المغني توماج صالحي ولاعب كرة القدم مهدي طارمي، إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام.

ولد أمير حسين مقصودلو في طهران عام 1987 وبدأ مسيرته في موسيقى الراب عام 2003، ويعرف بأنه أحد أكثر الفنانين إثارة للجدل في إيران، حيث تصدر عناوين الأخبار عدة مرات بسبب نشاطاته السياسية والاجتماعية ومواقفه المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.