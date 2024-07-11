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هل تحب الكلاب أصحابها فعلاً؟ (فيديو)

هل تحب الكلاب أصحابها فعلاً؟ (فيديو)
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
11 يوليو 2024، 1:00 م

كشفت دراسة حديثة أن الكلاب لا تحب أصحابها فقط بسبب الطعام، بل لأنها تحمل مشاعر حقيقية نحوهم.

وهذه النتائج تأتي بعد أن قام فريق من الباحثين بتدريب 80 كلبًا للبقاء ساكنة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص أدمغتها أثناء استيقاظها.

في الدراسة، أُعْطِي الكلاب قطعًا قطنية مشبعة بعرق أصحابها وعرق أشخاص غرباء. وعندما شمت الكلاب رائحة أصحابها، تنشَّط جزءٌ معيٌّنٌ من أدمغتها يشابه الجزء الذي ينشط في دماغ الإنسان عند توقع مقابلة شخص يحبه.

وأوضح خبير في إنستغرام أن هذا الجزء من الدماغ مرتبط بإفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف بهرمون الحب، عند الكلاب؛ ما يشير إلى أن الكلاب تنظر إلى أصحابها بحب حقيقي، وليس فقط لأغراض مادية.

https://www.instagram.com/reel/C9LH2H4Moff/?utm_source=ig_web_copy_link

الكلاب الاليفةحيوانات

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