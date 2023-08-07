الحكم بإعدام قاتل الطفلة "حنين" في عدن (فيديو)

كما أشار منطوق الحكم، إلى "قبول الدفع والطلبات المقدمة من المتهم عبر محاميه شكلًا، ورفضها موضوعًا لعدم قانونيتها ووجاهتها"، وفقًا للصفحة الرسمية للنيابة العامة في اليمن، على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك.

وأعلن كفالة حق الطعن للأطراف قانونًا، خلال 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف قانونًا.

وقوبل حكم الإعدام، الذي جاء بعد سبع جلسات من المرافعة، بفرحة من قبل المواطنين الذين رددوا هتافات مؤيدة للقرار وإنصاف القضاء وعدالته في هذه القضية.

وقتلت الطفلة "حنين البكري" وأصيبت شقيقتها "راوية"، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، برصاص الجاني "حسين هرهرة" الذي أطلق الرصاص على سيارة والد الطفلتين، في مدينة المنصورة، شمالي عدن، بعد خلاف بينهما بسبب حادث مروري، في جريمة هزّت عدن.