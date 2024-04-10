تجاوز 12 عقدا.. بيرو تعلن عن أكبر معمر في العالم وغينيس تتحقق

قال مسؤولون حكوميون في بيرو، إن أكبر معمر في العالم حاليًا، هو أحد مواطنيها ويدعى مارسيلينو اباد؛ إذ يبلغ من العمر 124 عامًا.

وقالت الحكومة إن اباد المولود في عام 1900 من منطقة هوانوكو بوسط بيرو، أكبر سنًّا من أكبر معمر في العالم تسنى التحقق من عمره على نحو مستقل.

وأضافت الحكومة في بيان "في أحضان الطبيعة الهادئة طور مارسيلينو اباد أسلوب حياة صحيًا وسلامًا داخليًا انعكس على صحته الجيدة وشخصيته الودودة".

ومضت تقول "أتاح له ذلك بمرونة ومهارة تجاوز 12 عقدا، ليبلغ من العمر 124 عاما في الخامس من أبريل الجاري".

وتقول السلطات البيروفية إنها تساعد اباد في التقدم إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية للتحقق بشكل مستقل من عمره.

وقال متحدث باسم الموسوعة في بيان مكتوب لرويترز "تتلقى الموسوعة الكثير من الطلبات من أفراد يزعمون أنهم أكبر معمرين على قيد الحياة".

وسيتضمن التحقق من عمر اباد وثائق رسمية وأدلة أخرى لفحصها من فريق خبراء "لإثبات ذلك الإنجاز دون أدنى شك".

وتدرج موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاليًا أكبر رجل على قيد الحياة، وهو بريطاني يبلغ من العمر 111 عامًا حصل على اللقب هذا الشهر بعد وفاة رجل فنزويلي كان يبلغ من العمر 114 عاما.

وتبلغ أكبر امرأة على قيد الحياة من العمر 117 عامًا، في حين أن أكبر شخص تم التحقق منه على الإطلاق بلغ 122 عامًا.