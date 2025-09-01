بوتين لنطيره الإيراني بزشكيان: نحن على اتصال دائم بشأن قضايا مختلفة منها البرنامج النووي الإيراني

إنقاذ 13 طفلا من "منزل الرعب" بولاية أوهايو الأمريكية

تعبيرية المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 1:51 م

عُثر على 13 طفلاً في ولاية أوهايو الأمريكية، يعيشون في ظروف "مزرية" داخل منزل، حسب ما أفادت التقارير.  

وأوضحت الشرطة أن الأطفال كانوا في حالة سيئة جدًا، يعانون من لدغات حشرات متعددة، بينما كان المنزل يفتقر إلى مرحاض وحمام، ولم يكن هناك طعام في المطبخ.  

ووجهت اتهامات لوالدي الأطفال أنجيل أوليفيري وكاساندرا لامبرت، بالإضافة إلى شقيقة كاساندرا، أنجيل لامبرت، بتعريض الأطفال للخطر، وتم سحب الأطفال من رعايتهم.  

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على جسد أحد الأطفال، مدى سوء الظروف التي عاش فيها هؤلاء الأطفال قبل إبعادهم، وفقًا للتقارير.  

وكان ضباط شرطة توليدو استجابوا لشكاوى تتعلق بحيوان في منزل بمنطقة شارع رايمر، ليجدوا 13 طفلاً دون سن 14 عامًا في حالة صحية ومعيشية تهدد سلامتهم. 

كما تم رصد حيوانات تتبول وتتغوط داخل المنزل، مما زاد من سوء الحالة الصحية والبيئية التي عاش فيها الأطفال.

ووُجهت لِأنجيل لامبرت (32 عامًا) ثماني تهم تتعلق بتعريض الأطفال للخطر، وفقًا لما نقلته صحيفة توليدو بليد، بينما وُجهت خمس تهم مماثلة لكل من كاساندرا أ. لامبرت (27 عامًا) وأنجيل أوليفيري الثالث (25 عامًا).

