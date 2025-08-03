أحمد وفيق يتوعّد مروجي شائعات تورطه في تجارة الأعضاء

أعلن الفنان المصري أحمد وفيق عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروّجي مقطع فيديو مفبرك، تم تداوله عبر منصة "تيك توك"، يتضمن اتهامات كاذبة تمس سمعته، وتربطه، زورًا، بقضية تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أوضح وفيق أن الفيديو المتداول تم التلاعب به بشكل متعمَّد، حيث يعود في الأصل إلى رسالة تهنئة مصورة وجّهها إلى "نوح"، نجل صديقه الفنان محمد عطية، بمناسبة عيد ميلاده، قبل أن يتم تحريف المقطع بإدراج مكالمة صوتية مزيفة بصوت شبيه بصوته، توحي بتورطه في قضية جنائية خطيرة.

وقال الفنان في بيانه "في شخص نزّل فيديو لي على تيك توك، وأنا بهنّئ نوح، ابن صديقي محمد عطية، بمناسبة عيد ميلاده، وقام بتركيب مكالمة صوتية عليه بين رجل وسيدة من تيك توك، الصوت يشبه صوتي، ويُوحي بأنني طرف في تجارة أعضاء" وتابع وفيق:"سأقوم بعمل بلاغ ، وأي حد سيعيد نشر هذا الفيديو أو يشهّر بي لن أرحمه، وسأحاسبه بالقانون".

وشدد وفيق على أن ما حدث يُعد "تشهيرًا فجًّا" وتجنياً صارخاً على سمعته، مؤكدًا أنه لن يصمت أمام هذا الانتهاك، وأنه كلف فريقه القانوني باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحذف الفيديو، وملاحقة المتورطين في صناعته ونشره.

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وأضاف: "الفوضى ليست لهذه الدرجة"، في إشارة إلى حجم الانفلات الذي باتت تشهده منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك"، حيث تنتشر مقاطع مفبركة تستهدف الشخصيات العامة والفنانين بهدف كسب المشاهدات على حساب سمعة الآخرين.

ووجّه وفيق رسالة إلى جمهوره، دعاهم فيها إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المضللة أو تداولها، مشددًا على أهمية التحقق من صحة المحتوى قبل تداوله، حفاظاً على حقوق الأفراد وسمعتهم.