العثور على المواطن الإماراتي المفقود في صحراء الربع الخالي

عثرت فرق الإنقاذ السعودية على المواطن الإماراتي أحمد المنهالي، المفقود منذ 3 أيام في صحراء الربع الخالي، في حالة صحية جيدة.

وفُقد "المنهالي"، منذ السبت الماضي، أثناء توجهه إلى "عزبته" بالقرب من منطقة قلمة فيصل في الربع الخالي، فيما تحركت العشرات من الفرق التطوعية والجهات المعنية لتفتيش المنطقة للعثور عليه.

وكانت جمعية البحث والإنقاذ السعودية "الفاو"، قالت إنها تلقت بلاغًا من أحد مراكز الشرطة حول غياب مواطن إماراتي يستقل سيارة "نيسان باترول" تحمل لوحة إماراتية، وبحسب المعلومات، فإن مكالمته الأخيرة جاءت من محطة وقود.

وتتكرر حوادث الفقد في الصحراء، وسط تحذيرات متتالية من قبل الجهات المسؤولة وفرق البحث والإنقاذ، لمرتادي الصحارى بضرورة الحذر، واتباع إرشادات السلامة، وعدم المغامرة.

وبحسب إحصائية فريق البحث والإنقاذ السعودي، فقد بلغ عدد المفقودين، خلال العام 2021، نحو 142 مفقودًا توزعوا على معظم مناطق المملكة، توفي منهم 28 شخصًا، بينما تم إنقاذ 100 آخرين، فيما لا توجد أي معلومات عن 14 مفقودًا، بينما بلغ إجمالي البلاغات عن المركبات العالقة 13254 بلاغًا توزعت على معظم المناطق، وفقًا لصحيفة "الوطن" السعودية.

وفي تقرير آخر نشرته الصحيفة، في 31 أكتوبر 2022، بلغ إجمالي المفقودين 131 مفقودًا في 2022، عثر على 100 منهم بصحة جيدة، فيما لا توجد تفاصيل عن 11 حالة أخرى.