"درويش".. فيلم مصري يستثمر التاريخ بروح الحاضر

منذ النجاح المدوي لفيلم "كيرة والجن" والذي حقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية حين صدر 2022 من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، انفتحت شهية صناع الشاشة الفضية لاستثمار التاريخ بشكل تجاري يضمن تحقيق مكاسب قوية.

ورغم أن عدوى التاريخ انتقلت، لاحقًا، إلى الدراما من خلال مسلسلات مثل "سوق الكانتو" لأمير كرارة و"عمر أفندي" لأحمد حاتم، إلا أن السينما ظلت الرقم الأصعب نظرًا لمخاوف صناعها من أن العودة للتاريخ قد لا تعرف الإقبال الجماهيري.

وتشهد دور العرض السينمائية طرح فيلم "درويش" بنهاية هذا الأسبوع والذي يمثل رهانًا جديدًا في هذا السياق، حيث تدور الأحداث في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، وقت خضوع مصر للاحتلال الإنجليزي.

ويدور الفيلم، بحسب المقطع الترويجي الرسمي، في أجواء من الإثارة والتشويق حول شخصية محتال بسيط يجد نفسه فجأة وقد تحول إلى بطل شعبي حين تلعب الصدفة دورها ويظن بعض المتظاهرين أنه قائد للمقاومة الوطنية.

ولا يخلو الفيلم من خط رومانسي بين البطل "عمرو يوسف"وبين سيدة من أصول متواضعة تتظاهر بالرقي والانتماء إلى طبقة أرستقراطية، مع فاصل لا ينتهي من المواقف الكوميدية والمفارقات الساخرة.

ويراهن صناع العمل الذي أخرجه وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، على إجادة دينا الشربيني للأدوار العاطفية، فضلًا عن الإطلالة الكوميدية القوية لمصطفى غريب.

يُطرح الفيلم في 13 أغسطس الحالي بدور العرض المصرية، فيما يُطرح عربيًا يوم 28، ويشارك في بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل وشريف سلامة.