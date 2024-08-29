إسطنبول.. وفاة ومصابون في تصادم مروع بين حافلتي خط نقل شهير (صور)

لقي شخص واحد مصرعه، وأصيب العشرات، بعضهم إصابته خطيرة، اليوم الخميس، خلال حادث تصادم بين حافلتين للنقل العام يعملان على خط "الميتروباص" الرئيس في المدينة المكتظة بالسكان.

ووقع الحادث في منطقة "كوتشوك جيكمجي" في الجانب الأوروبي من إسطنبول، عندما اصطدمت الحافلتان الطويلتان ببعضهما في منطقة تجري فيها بلدية إسطنبول الكبرى صيانة للطريق، وقد أغلقت أحد مساريه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الحادثة، الضرر الكبير الذي لحق بالحافلتين، بينما تجمع عدد كبير من الركاب، وتنقل فرق الإسعاف المصابين الذين بلغ عددهم 38، بينهم إصابتان خطيرتان.

وقالت تقارير محلية، إن الشرطة أوقفت سائقين ومراقباً لخط النقل، ضمن تحقيقاتها في الحادثة التي تسببت بإغلاق مؤقت للطريق الرئيس الذي يستخدمه ملايين الركاب يومياً.

وتربط حافلات "الميتروباص" شرق إسطنبول بغربها، وتجمع بين الحافلة والميترو في آن، حيث تتكون من حافلة طويلة تسير في مسار محدد ومغلق أمام المركبات الأخرى.