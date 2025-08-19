اعترفت ببيع ملابسها.. أول ظهور لكيم كارداشيان في برنامج حواري

انتشر مؤخرًا مقطع قديم لظهور كيم كارداشيان الأول في برنامج حواري على شاشة "ذا لييت شو مع ديفيد ليترمان" في أغسطس 2008، مما أعاد إلى الأذهان بداياتها المهنية.

وظهرت كيم، البالغة من العمر 44 عامًا، بثقة مرتدية فستانًا أحمر، إذ تحدثت عن مشاريعها البسيطة آنذاك، مثل بيع الملابس على موقع "إيباي" وإدارة خدمة تنظيم الخزائن. وجاء هذا اللقاء بعد فترة قصيرة من انطلاق برنامج عائلتها الواقعي Keeping Up with the Kardashians في 2007، الذي سرعان ما جعلها وأخواتها من المشاهير.

وفي المقابلة، وصفت كيم كيف كانت العائلة تفرغ الأشياء غير المرغوب فيها وتبيعها عبر "إيباي"، مما يعكس روحها الريادية قبل أن تصل إلى مكانتها الحالية كمليارديرة، بحسب ما أكده معلقون. وبعد 17 عامًا، بنت كيم إمبراطورية تجارية تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار حتى مايو 2025.

وفي الأسبوع الماضي، شاركت كيم صورة نادرة على إنستغرام تظهرها طفلة صغيرة مع والدها الراحل روبرت كارداشيان ووالدتها كريس جينر.

وأظهرت الصورة لحظة عائلية دافئة، حيث كانت كريس تعانق روبرت، الذي توفي عام 2003 بسبب سرطان المريء. وكان روبرت محاميًا بارزًا ومتزوجًا من كريس من 1978 حتى طلاقهما في 1991، ولهما أربعة أطفال هم كيم وكورتني وكلوي وروب. وكانت كيم تبلغ من العمر 22 عامًا عندما توفي والدها.

وتتابع كيم حاليًا مسيرة مهنية في القانون مستوحاة من إرث والدها، حيث أكملت برنامج دراستها القانونية في مايو 2025 بعد 6 سنوات من الدراسة، لكنها لا تزال بحاجة لاجتياز امتحان المحاماة لممارسة المهنة.

وأعربت كيم عن أنها كثيرًا ما تفكر في والدها عند مواجهة الصعوبات في الدراسة، وتؤمن بأنه سيكون فخورًا بها.





