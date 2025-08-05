سائح محظوظ ينجو من الموت غرقاً "بالصدفة" (فيديو)

نجا سائح أوكراني من الموت غرقًا في البحر الأبيض المتوسط، في جنوب تركيا، عندما عثر عليه صيادون بالصدفة وقد أنهكه التعب وكاد يفقد طاقته وينهار.

ووثّق الصيادون، الذين كانوا في رحلة بالقارب في مدينة "ألانيا" السياحية، لحظات العثور على السائح الشاب وقد بدا منهكًا بالفعل، في مقطع فيديو مؤثر.

ومدّ الصيادون عصًا للسائح ليمسك بها قبل سحبهم له نحو قاربهم، ومن ثمّ تهدئته ليرتاح ويقوى على الصعود إلى القارب، لتنتهي تلك المغامرة بسلام.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الصيادين الخمسة، هواة وليسوا محترفين، قد ذهبوا في رحلة صيد غير مخططة، لتكون السبب في نجاة السائح.

وواصل الصيادون مهمتهم الطارئة بنقل السائح إلى الشاطئ وطلب الإسعاف له، وعندما طمأنهم الفريق الطبي بأنه لا يحتاج إلى أي تدخل إسعافي، أكملوا المهمة وأوصلوه إلى الفندق الذي يقيم فيه.

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وتستقطب ولاية "أنطاليا" في جنوب تركيا، والتي تضم العديد من الوجهات السياحية، وبينها "ألانيا"، عددًا كبيرًا من السياح الأوكرانيين، بل يقيم كثير منهم في المنطقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام 2022.