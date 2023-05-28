170 عامًا على صنع "الإسبيرين".. ما فوائد ومضار استخدامه؟

لكن ما حمضُ أسيتيل الساليسيليك؟ وما الحالاتُ التي يكون فيها ضروريًّا ومفيدًا، وفي أي الحالات يمكن أن يضر الجسم؟

الطبيب ألكسندر مياسنيكوف وفي معرض إجابته عن هذه الأسئلة يعتقد أنه يجب وصف الأسبيرين لجميع المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن الأسبيرين يؤثر في عمليات الالتهابات في الجسم ويخفض درجة الحرارة ويرقق الدم.