صحيفة نيويورك تايمز تخسر التوثيق بتويتر لرفضها الدفع.. وماسك ينتقدها

وتزامنا مع ذلك غرد إيلون ماسك منتقدا الصحيفة قائلا: "مأساة نيويورك تايمز الحقيقية هي أن دعايتهم ليست حتى مثيرة للاهتمام.. كما أن تدفق مناشيرهم يشبه الإسهال على تويتر. إنها غير مقروء. سيكون لديهم متابعون حقيقيون أكثر بكثير إذا نشروا أهم مقالاتهم فقط. الأمر نفسه ينطبق على جميع الناشرين (وسائل الإعلام)."