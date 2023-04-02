صحيفة نيويورك تايمز تخسر التوثيق بتويتر لرفضها الدفع.. وماسك ينتقدها
خسرت صحيفة نيويورك تايمز علامة توثيق حسابها بتويتر بعدما أعلنت رفضها الخطط الجديدة للدفع مقابل التوثيق.
وظهر حساب الصحيفة اليوم الأحد بدون علامة التوثيق في أول خطوة من نوعها تجاه المؤسسات الرسمية.
وتزامنا مع ذلك غرد إيلون ماسك منتقدا الصحيفة قائلا: "مأساة نيويورك تايمز الحقيقية هي أن دعايتهم ليست حتى مثيرة للاهتمام.. كما أن تدفق مناشيرهم يشبه الإسهال على تويتر. إنها غير مقروء. سيكون لديهم متابعون حقيقيون أكثر بكثير إذا نشروا أهم مقالاتهم فقط. الأمر نفسه ينطبق على جميع الناشرين (وسائل الإعلام)."