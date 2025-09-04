رضا حامد يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة طرده من "بودي غارد"

علق الفنان رضا حامد على التصريحات المثيرة للجدل التي خرج بها الفنان شريف إدريس، ليبرئ الزعيم عادل إمام من طرده لرضا حامد، من مسرحية "بودي غارد".

وقال رضا حامد، لـ"إرم نيوز"، إنه لا يعلم من هو شريف إدريس على المستوى الشخصي، مؤكدًا على أنه لم يجتمع به ولا مرة طوال السنوات الماضية، وأن ما قاله بحقه عارٍ تمامًا من الصحة، معلقًا بالقول: "أنا إنسان محترم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه.. أنا لا أعرفه ولا أعلم سبب ادعائه الكاذب".

أخبار ذات علاقة عائلة عادل إمام ترد على "المشككين" في ظهوره الأخير

في المقابل، برأ شريف إدريس الزعيم عادل إمام من واقعة طرد الفنان طارق حامد من مسرحية "بودي غارد"، وهي الحادثة التي ظلت محل حديث الفنان طارق خلال سنوات طويلة في لقاءاته الإعلامية.

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "إن ممثلا زميلا كبيرا في السن، ظل فترة طويلة يحكي عن طرد عادل إمام له من مسرحية بودي غارد؛ لأنه كان يُضحك المشاهدين أكثر من الزعيم".

وأوضح شريف إدريس في منشوره أنه يروي الواقعة للمرة الأولى، مؤكّدًا أن عددًا من الشهود ما زالوا على قيد الحياة. وقال إن الفنان رضا حامد ألقى رقمه الشخصي على ورقة تجاه إحدى المعجبات خلال إحدى ليالي عرض مسرحية "بودي غارد".

وأضاف أن أحد أفراد الأمن لاحظ الواقعة وأبلغ عادل إمام بها، مشيرًا إلى أن الزعيم حضر في اليوم التالي مع المعجبة للتحقق من هويتها، وعند التأكد من أنها الشخص الذي أُلقيت الورقة تجاهه، استدعى رضا حامد ونهره قبل أن يتم طرده من المسرح.