انطلاق معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الـ 34

وقال علي رمضاني، الأمين العام لمعرض طهران الدولي للكتاب، إن هذه الدورة من المعرض التي تقام تحت شعار "نقرأ للمستقبل" يشارك فيها نحو 2700 ناشر محلي وأكثر من 100 ناشر أجنبي و200 مؤسسة متخصصة في مجال الطباعة والترجمة والنشر.

وأضاف أنه بالتزامن مع هذه الدورة من المعرض يقام المعرض الافتراضي الثاني للكتاب الذي يعمل على مدار الساعة، ويمكن للمهتمين شراء كتبهم عبر الإنترنت.