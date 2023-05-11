انطلاق معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الـ 34

انطلاق معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الـ 34

إرم نيوز

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ 34 من معرض طهران الدولي للكتاب، بمشاركة نحو 3 آلاف دار نشر من داخل إيران وخارجها، ويستمر حتى 20 مايو الجاري.

القسم الدولي للمعرض يحتضن نحو 45 ألف عنوان كتاب في شتى المجالات المعرفية والأكاديمية وفئة الأطفال والشباب

وقال علي رمضاني، الأمين العام لمعرض طهران الدولي للكتاب، إن هذه الدورة من المعرض التي تقام تحت شعار "نقرأ للمستقبل" يشارك فيها نحو 2700 ناشر محلي وأكثر من 100 ناشر أجنبي و200 مؤسسة متخصصة في مجال الطباعة والترجمة والنشر.

وأضاف أنه بالتزامن مع هذه الدورة من المعرض يقام المعرض الافتراضي الثاني للكتاب الذي يعمل على مدار الساعة، ويمكن للمهتمين شراء كتبهم عبر الإنترنت.

انطلاق معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الـ 34
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وأكد أن القسم الدولي للمعرض يشهد عرض نحو 45 ألف عنوان كتاب في شتى المجالات المعرفية والأكاديمية وفئة الأطفال والشباب.

وأوضح رمضاني أن القسم الدولي للمعرض يستضيف أكثر من 30 دولة، حيث تحل جمهورية طاجيكستان ضيف شرف هذه الدورة.

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