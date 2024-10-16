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وفاة نجل الفنان السوري زهير عبد الكريم

وفاة نجل الفنان السوري زهير عبد الكريم
الفنان زهير عبد الكريم مع عائلتهالمصدر: إنستغرام
فريق التحرير
فريق التحرير
16 أكتوبر 2024، 11:43 ص

أعلنت ابنة الفنان السوري زهير عبد الكريم وفاة شقيقها مجد عبر منشور شاركته في إنستغرام قالت فيه: أخي ونور عيوني مجد في ذمة الله. 

وأثار منشور ابنة الفنان السوري الشهير حالة من الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن سبب وفاة مجد المفاجئة. 

وقالت مصادر إن مجد وهو الابن الأكبر للفنان السوري زهير عبد الكريم والفنانة سوزان صالح، كان قد سافر إلى ألمانيا قبل سنوات لتلقي العلاج من مرض السرطان. 

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من جانبها، أكدت نقابة الفنانيين السوريين الخبر، عبر منشور جاء فيه: تعازينا القلبية للزميل الفنان القدير زهير عبد الكريم والزميلة الفنانة القديرة سوزان الصالح بوفاة ولدهم مجد بعد صراع مع المرض الدفن سيكون في ألمانيا. وعائلة الزميل الفنان زهير في سورية تستقبل العزاء في مدينة معربا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام بعد صلاة المغرب إنا لله و إنا إليه راجعون". 

وانهالت أسفل المنشور تعازي النجوم السوريين، بينهم قاسم ملحو وغادة بشور وآخرين. 

 

تعازينا القلبية للزميل الفنان القدير زهير عبد الكريم والزميلة الفنانة القديرة سوزان الصالح بوفاة ولدهم مجد بعد صراع...

Posted by ‎نقابة الفنانين في سوريا _ فرع دمشق‎ on Wednesday, October 16, 2024

 

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